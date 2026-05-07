Amici 25 Elena D’Elia si sente incompresa | non merita la finale? Lo sfogo

Durante la semifinale di Amici 25, alcuni ex allievi hanno espresso opinioni sulla possibilità di partecipare alla finale a quattro, nominando anche Elena D’Elia. La cantante ha reagito alle critiche, ritenendo di essere stata fraintesa e non compresa. La discussione ha suscitato attenzione tra i fan e gli spettatori, che hanno seguito con interesse gli sviluppi delle dichiarazioni e le reazioni dei protagonisti dello show.

L’opinione di alcuni ex allievi ferisce Elena D’Elia ad Amici 25, la reazione della cantante. In vista della semifinale di Amici 25 alcuni ex allievi hanno rivelato chi secondo loro merita meno di partecipare alla finale a quattro, in otto hanno fatto il nome di Elena D’Elia. Nel daytime di ieri, mercoledì 6 maggio 2026, la cantante ha fatto sapere che da alcuni se lo aspettava, da altri invece no. Come ha reagito? Di certo non le ha fatto piacere sentire che non merita la finale, queste le sue parole: “ Ovviamente, mi dispiace, tutti vorremmo il consenso degli altri e camminare in questo percorso con qualcuno”. Elena D’Elia ad Amici 25 (Screen Witty Tv) L’allieva ha continuato dicendo: “Sono così abituata a farlo da sola, che non me ne lascio scalfire e voglio bene a tutti.🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Amici 25 - Elena entra nella scuola di Amici

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