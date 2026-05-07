Durante il daytime di ieri di Amici 25, Elena D’Elia ha espresso delusione dopo aver appreso che otto ex allievi del talent show hanno affermato che lei non avrebbe diritto alla finale a quattro. La cantante, visibilmente colpita dalla dichiarazione, ha commentato di sentirsi incompresa e di non meritare questa considerazione. La discussione si è concentrata sulle opinioni espresse dagli ex partecipanti riguardo alle performance dei concorrenti attuali.

Elena D'Elia è apparsa delusa nel daytime di ieri di Amici 25 dopo aver scoperto che ben otto ex allievi del talent show hanno detto che tra i concorrenti rimasti lei non meriterebbe la finale a quattro. Dopo aver visto il video ha fatto sapere che se lo aspettava da Gard e Plasma perché avevano già detto che non la apprezzavano, Valentina però l'ha sorpresa. Non pensa di essere poco innovativa e di non aver fatto molto e si è detta consapevole dei suoi limiti e dei suoi punti di forza e pensa di essere pronta ad affrontare il mondo. L'allieva di Rudy Zerbi non ha nascosto di esserci rimasta male perché è ovvio che tutti vorrebbero avere il consenso degli altri.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Amici 25, alcuni ex allievi deludono Elena D’Elia: “Non merito la finale? Mi sento incompresa”

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