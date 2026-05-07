Amelia inCanta | al via le iscrizioni per i giovani talenti musicali

Sono aperte le iscrizioni per Amelia inCanta, un concorso dedicato ai giovani talenti musicali. I partecipanti saranno giudicati da una commissione composta da esperti del settore musicale. La vittoria consiste in una giornata di produzione in uno studio professionale, dove i giovani artisti potranno registrare le proprie canzoni. Le iscrizioni sono rivolte a tutti i giovani interessati a mettere alla prova le proprie capacità musicali.

? Cosa scoprirai Chi sono gli esperti che giudicheranno i giovani talenti?. Come si vince una giornata di produzione in studio professionale?. Cosa riceveranno concretamente i vincitori delle categorie cover e inediti?. Perché la salute vocale è parte integrante della valutazione tecnica?.? In Breve Scadenza iscrizioni 10 maggio 2026 con finale il 1° giugno in Piazza Unità d’Italia.. Premi includono borse di studio da 500 euro e lezioni con Carlotta o Giuseppe Anastasi.. Vincitori categoria inediti otterranno produzione presso MyStick Studio con Valter Sacripanti.. Giuria composta da Giuseppe Anastasi, Valter Sacripanti e la dottoressa Maria Rita Del Zompo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Amelia inCanta: al via le iscrizioni per i giovani talenti musicali Notizie correlate Il volo dei giovani talenti di Orizzonti MusicaliIl Piccolo Teatro di Tolè è un luogo attivo nella valorizzazione dei giovani talenti e ospita realtà musicali provenienti da diverse scuole, offrendo... Leggi anche: “I Corallini” incanta alla chiesa SS. Annunziata: standing ovation per i giovani talenti. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Amelia, al via la seconda edizione di Amelia inCanta; Amelia inCanta, la seconda edizione: Offrire ai partecipanti occasioni concrete di crescita artistica; Filatelia, Poste Italiane celebra la musica italiana; Caos traffico zona industriale, allo studio una nuova rotonda e sensi unici. Al via la seconda edizione di Amelia inCantaNewTuscia – TERNI – E’ tutto pronto ad Amelia per la seconda edizione di Amelia inCanta, il concorso canoro nato dell’associazione Yellow Box Aps per valorizzare giovani artisti, cantanti interpreti e ... newtuscia.it E’ tutto pronto ad Amelia per la seconda edizione di "Amelia inCanta", il concorso canoro nato dell’associazione Yellow Box Aps per valorizzare giovani artisti, cantanti interpreti e cantautori, offrendo loro l’opportunità di esibirsi in un contesto pubblico di qualit - facebook.com facebook