Amaro del ciclista talk | a Cadeo arrivano i commentatori di Eurosport Riccardo Magrini e Luca Gregorio

A Cadeo si terrà una registrazione di Amaro del ciclista talk, il programma dedicato agli appassionati di ciclismo. I commentatori di Eurosport, Riccardo Magrini e Luca Gregorio, saranno presenti per partecipare alla puntata. Il format si svolge in un’atmosfera informale, con l’obiettivo di condividere storie e curiosità legate al mondo della bicicletta. L’evento prosegue il suo percorso, coinvolgendo gli appassionati locali.

Prosegue il viaggio di Amaro del ciclista talk, il format che celebra la passione per il ciclismo attraverso momenti di convivialità e intrattenimento.Il prossimo appuntamento è in programma per venerdì 8 maggio alle ore 21, “Da Romano” a Cadeo (Pc), in via Emilia 71-77.Sul “palcoscenico”.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Chi saranno i telecronisti e commentatori del Giro d’Italia 2026? Le scelte di RAI ed EurosportRai ed Eurosport trasmetteranno in diretta tv tutte le tappe del Giro d’Italia 2026 e terranno compagnia ai tanti appassionati di ciclismo con... TV Talk: Luca Argentero, Nino Frassica e Linus tra gli ospitiMia Ceran torna oggi, sabato 7 marzo, con una nuova puntata di TV Talk, il programma di analisi televisiva in onda alle 15. Una raccolta di contenuti Magrini e Gregorio animano il talk Amaro del ciclista a CadeoProsegue il viaggio di Amaro del ciclista talk, il format che celebra la passione per il ciclismo attraverso momenti di convivialità e intrattenimento. Il ... piacenzasera.it Forlimpopoli, arriva l’’Amaro del Ciclista Talk’Il viaggio di ‘Amaro del Ciclista Talk’, il format firmato Casoni Liquori che fonde la passione per il ciclismo con quella per il buon bere, prosegue con una nuova tappa, questa sera alle 21, al Brn ... ilrestodelcarlino.it