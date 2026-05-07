Almanacco | Venerdì 8 maggio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 8 maggio, secondo il calendario gregoriano, è il 129° giorno dell'anno, con 236 giorni ancora da trascorrere. In questa data si celebra San Vittore il Moro, e il proverbio del giorno ricorda che aprile mette i fiori e maggio dà il colore. Tra gli eventi storici accaduti, nel 1912 si registra un episodio legato a un produttore cinematografico. Questa giornata include anche ricorrenze di compleanni e altri avvenimenti di rilievo.

Venerdì 8 Maggio è il 129° giorno del calendario gregoriano. Mancano 236 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: San Vittore il MoroProverbio di MaggioAprile fa il fiore e maggio si ha il coloreISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAYAccadde oggi1912 - Il produttore cinematografico Adolph.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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