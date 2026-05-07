A Ancona, i sindaci stanno adottando nuovi strumenti per migliorare la gestione delle emergenze legate alle alluvioni. In particolare, si stanno studiando sistemi di chiamata al 112 più efficaci per intervenire tempestivamente in caso di disastri. Sono inoltre in fase di sviluppo modelli innovativi per proteggere ponti e strade dai danni causati dalle piogge intense e dalle alluvioni. Questi strumenti puntano a rafforzare la capacità di risposta e prevenzione sul territorio.

? Cosa scoprirai Come possono le chiamate al 112 prevenire i prossimi disastri?. Quali nuovi modelli proteggeranno i ponti e le strade dalle alluvioni?. Come influisce il rischio idraulico sulla sopravvivenza delle imprese locali?. Chi deve coordinare l'evacuazione delle persone durante un'emergenza improvvisa?.? In Breve Incontro formativo presso l'Aula Azzurra del polo universitario Alfredo Trifogli di Ancona.. Relatori esperti includono Matteo Postacchini, Fabrizio Gara, Gilda Ferrotti e Giovanni Marinelli.. L'evento garantisce crediti formativi per l'Ordine dei geologi e il Collegio dei Geometri.. Giuseppe Lelow e Valentina Titt??relly approfondiscono gestione 112 e criticità del sistema produttivo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alluvioni e sicurezza: nuovi strumenti per i sindaci ad Ancona

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