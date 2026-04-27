Sciscioli ' Poligrafico in prima linea per nuovi strumenti sicurezza'

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha annunciato di essere impegnato nello sviluppo di nuovi strumenti per migliorare la sicurezza. La direzione ha sottolineato l'importanza di aggiornare le tecnologie di stampa e di progettare sistemi più efficaci contro le frodi. Nessun dettaglio sulle modalità specifiche o sui tempi di implementazione è stato fornito, ma si conferma l'impegno dell'ente nel rafforzare le misure di tutela dei documenti ufficiali.

"Siamo orgogliosi che l' Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sia ancora una volta in prima linea nello sviluppo di nuovi strumenti di sicurezza e garanzia, continuando a rappresentare ogni giorno un investimento concreto per il Paese", Lo afferma Michele Sciscioli, amministratore delegato di Ipzs in occasione della visita allo stabilimento pugliese dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. Il ministro ha apposto il primo contrassegno identificativo, evidenziando un passaggio significativo verso "l'introduzione di sistemi di identificazione di questi mezzi, sempre più diffusi nelle città italiane".🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sciscioli, 'Poligrafico in prima linea per nuovi strumenti sicurezza' Notizie correlate Simest in prima linea: "Strumenti finanziari sempre più determinanti"Il packaging italiano rappresenta un comparto chiave per il nostro Paese, con un’incidenza del 3,3% sul fatturato manifatturiero e dell’1,7% sul... Meta e la supervisione dell’IA: nuovi strumenti per la sicurezza dei minoriImpedire agli adolescenti di utilizzare l’intelligenza artificiale può essere controproducente sotto diversi aspetti.