Allison un nuovo cane antidroga per la polizia locale di Jesolo

Una nuova unità cinofila si unisce alla polizia locale di Jesolo, con l’arrivo di Allison, un giovane pastore tedesco di colore grigio. Il cane ha completato con successo le prime fasi di formazione presso un centro specializzato, accompagnato dall’agente che sarà il suo conduttore. La fase di addestramento ha coinvolto esercizi specifici per l’individuazione di sostanze stupefacenti.

Un nuovo rinforzo per l'unità cinofila della polizia locale di Jesolo: si tratta di Allison, giovane pastore tedesco grigione che ha recentemente concluso con esito positivo la prima parte del percorso formativo presso un importante centro specializzato, insieme all’agente che ne sarà il.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Polizia Locale, tra sicurezza e dialogo: controlli vicino le scuole con cane antidrogaServizi straordinari di controllo nelle aree adiacenti ad alcuni edifici scolastici cittadini. Aggiornamenti e dibattiti Perché alcuni preferiscono avere un cane piuttosto che un figlio: un nuovo studioIl cane vissuto come un figlio, tanto da essere responsabile del calo delle nascite. E' un'opinione diffusa, tanto che anche Papa Francesco ha portato avanti questa tesi in diverse occasioni. Ma il ... fanpage.it Nuovo studio: vivere con un cane migliora la salute mentale dei teenagerUn nuovo studio pubblicato sulla rivsta iScience suggerisce che crescere con un cane potrebbe avere effetti misurabili sulla salute mentale degli adolescenti. Analizzando i dati del Tokyo Teenager ... vanityfair.it