Prima convento poi caserma | ora sono in arrivo 25 appartamenti di lusso

L'ex caserma Gnutti sta per trasformarsi con un nuovo progetto che prevede la realizzazione di 25 appartamenti di lusso. Dopo aver svolto diverse funzioni nel tempo, l'edificio cambierà volto e utilizzo, integrandosi nel tessuto urbano della città. Il progetto, recentemente annunciato, mira a valorizzare l’area storica e a offrire nuove opportunità abitative nel quartiere.

Il futuro prossimo dell'ex caserma Gnutti: da memoria storica a risorsa per il futuro della città. Il progetto di recupero è stato reso noto in questi giorni: il sito prenderà il nome di "Corte San Bartolomeo dei Somaschi", per rendere omaggio sia all'ex chiesa sconsacrata – che farà parte della.