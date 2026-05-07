Alessandria tormento notturno al Cristo | torna il tombino rumoroso

A Alessandria, nelle notti recenti, si è ripresentato il rumore proveniente da un tombino vicino al Cristo, generando disagio tra i residenti. Si tratta di un problema che si era verificato già nell’estate del 2024 e che ora sembra essere tornato in modo più intenso. Nonostante la sostituzione della guarnizione, il rumore persiste, portando gli abitanti a chiedersi come un guasto vecchio possa riapparire così rapidamente.

? Cosa scoprirai Come può un vecchio guasto dell'estate 2024 ripresentarsi così presto?. Perché la semplice sostituzione della guarnizione non ha risolto il problema?. Cosa accadrà alle famiglie quando arriveranno le temperature estive?. Chi deve intervenire con una riparazione strutturale definitiva in Casalcermelli?.? In Breve Riparazione guarnizione effettuata nel 2024 non ha garantito stabilità strutturale nel tempo.. Rumore metallico in via Casalcermelli documentato tramite video registrato dai residenti.. Timore per l'impatto acustico con l'imminente arrivo della stagione estiva.. Richiesto nuovo sopralluogo tecnico per risolvere l'usura da stress meccanico costante.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alessandria, tormento notturno al Cristo: torna il tombino rumoroso Notizie correlate Sampierdarena, il video del tombino rumoroso che scuote il quartiere? Cosa sapere Un tombino rumoroso tra Lungomare Canepa e via Sampierdarena disturba i residenti di Genova. Alessandria: 2 km di festa, 100 stand e musica nel quartiere CristoSabato 25 aprile 2026, il quartiere Cristo di Alessandria si trasformerà in un immenso palcoscenico all’aperto che abbraccerà oltre due chilometri di...