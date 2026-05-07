Alberto preoccupato per Gianluca | Marina gelosa di Greta e Ferri-Cristina

Alberto si trova a dover affrontare le preoccupazioni per Gianluca, mentre Marina si mostra gelosa nei confronti di Greta e Ferri-Cristina. La vicinanza tra Greta e Roberto suscita tensioni e nervosismo tra i coinvolti. La situazione si sviluppa tra incontri e confronti, con alcune decisioni che potrebbero influenzare le prossime mosse dei protagonisti. La narrazione si concentra sugli eventi che si svolgono tra i personaggi e le loro reazioni.

? Cosa scoprirai Come farà Alberto a fermare il rischio di alcol per Gianluca?. Perché la vicinanza tra Greta e Roberto scatena la gelosia di Marina?. Chi aiuterà Cristina a contrastare la decisione scolastica imposta da Ferri?. Cosa rivelerà il confronto tra Anna e Gianluca sul passato familiare?.? In Breve Gianluca cerca conforto nella vecchia amica Rossella dopo il confronto con Anna.. Cristina contesta a Palazzo Palladini il cambio di scuola imposto da Ferri.. Vanni e Ornella mostrano nuova sintonia mentre Raffaele prepara una sorpresa alla moglie.. Massaro, Gerry e Bice tentano la riconciliazione durante un pranzo con champagne.. Nella puntata di Un Posto al Sole in onda giovedì 7 maggio alle 20.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alberto preoccupato per Gianluca: Marina gelosa di Greta e Ferri-Cristina Notizie correlate Un Posto al Sole, anticipazioni 7 maggio: Alberto preoccupato per Gianluca, Marina gelosa di GretaTutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. Un Posto al Sole, spoiler 6 maggio 2026: Alberto si preoccupa per Gianluca, Marina gelosa di GretaSono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, mercoledì 6 maggio 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Un Posto al Sole, anticipazioni 7 maggio: Alberto preoccupato per Gianluca, Marina gelosa di Greta; Un Posto al Sole anticipazioni 7 maggio | Alberto preoccupato per Gianluca Marina gelosa di Greta. Un Posto al Sole, anticipazioni 7 maggio: Alberto preoccupato per Gianluca, Marina gelosa di GretaTutto quello che succederà nella prossima puntata di Un Posto al Sole, la soap partenopea in onda dal lunedì al venerdì alle 20. 50 su Rai Tre ... movieplayer.it Un Posto al Sole, Gianluca in crisi mentre Cristina si affida a GretaUn Posto al Sole 6 maggio: svolta per Gianluca e tensioni in casa Ferri Nella puntata di mercoledì 6 maggio di Un Posto al Sole, in onda alle 20.50 su ... assodigitale.it «Roberto Ferri è pronto a tutto per superare Stefano Mori». Cristina Ferri ultimamente sembra aver perso la bussola: si è presa una cotta seria per Leo e non ha alcuna intenzione di lasciarlo andare, arrivando persino a scontrarsi con i suoi genitori. Leo, dal ca - facebook.com facebook