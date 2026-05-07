Dieci enti del Veneto parteciperanno a un percorso di formazione gratuito sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale nel settore sociale. Il progetto mira a fornire strumenti pratici per applicare le nuove tecnologie a servizi di assistenza e supporto. La formazione si rivolge a organizzazioni che operano in ambito sociale, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e la qualità delle attività quotidiane. I dettagli sui partecipanti e i programmi sono stati annunciati nelle ultime settimane.

? Punti chiave Come può l'intelligenza artificiale liberare tempo per la cura umana?. Quali enti del Veneto potranno accedere gratuitamente a questa formazione?. Come cambierà la gestione dei dati nelle associazioni del territorio?. Perché l'innovazione digitale deve diventare uno strumento contro le disuguaglianze?.? In Breve Programma attivo tra maggio e novembre 2026 nelle province di Verona, Vicenza, Belluno e Mantova.. Selezione di dieci enti gratuiti a luglio con team interni da due a quattro persone.. Fase centrale tra settembre e ottobre focalizzata su prototipi e casi d'uso reali.. Filippo Manfredi coordina l'iniziativa per ridurre carichi amministrativi tramite automazione digitale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - AI per il sociale: 10 enti del Veneto si formano con l’innovazione

23 04 26 - FARMACIA DEI SERVIZI (CAMPANIA)

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