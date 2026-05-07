Una collaborazione tra il marchio di sandali brasiliani e la seconda stagione dello show televisivo ha portato alla creazione di una linea di calzature che combina lo stile informale delle flip-flop con dettagli ispirati alla serie. La collezione presenta modelli con elementi di design che richiamano l’estetica del programma televisivo, puntando su un mix tra comodità e un tocco di moda. La linea è stata annunciata attraverso canali ufficiali e social media, con immagini e dettagli sui materiali utilizzati.

C’è stato un tempo in cui la moda parlava chiaro: il potere si misurava in centimetri di tacco. Più alto, più autorevole. Più scomodo, più “worth it”. Poi qualcosa si è incrinato (lentamente, quasi impercettibilmente) fino a diventare evidente: oggi il vero lusso è stare bene dentro quello che indossi. E se c’è una collaborazione che sintetizza perfettamente questo cambio di paradigma è quella tra Havaianas e l’universo de Il Diavolo Veste Prada (e ora il suo sequel). Sì, stiamo parlando di infradito. Ma non quelle che lasci in spiaggia. Il diavolo veste Havaianas (davvero): perché la collab con Il Diavolo Veste Prada 2 riscrive le regole del power dressing estivo.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Addio tacchi, hello flip-flop: la collab tra Havaianas e Il Diavolo Veste Prada 2 è realtà

Notizie correlate

“Il Diavolo Veste Prada 2” collabora con Havaianas: si allarga la Puffed FamilySotto il segno de Il Diavolo veste Prada 2, il brand brasiliano allarga l’iconica Puffed Family definendo un nuovo concetto di stile e posizionamento...

“Il diavolo veste Prada 2”: stesso inferno, tacchi ancora più alti (e noi felicissimi di tornarci)Quando l’editoria di moda si scontra con il presente, vecchie alleanze e rivalità trovano un terreno di gioco ancora più scivoloso e seducente...

Altri aggiornamenti

Addio tacchi, hello flip-flop: la collab tra Havaianas e Il diavolo veste Prada 2 è realtàC’è stato un tempo in cui la moda parlava chiaro: il potere si misurava ... msn.com

Il Diavolo veste Prada 2, il trailer del film e il dettaglio dei tacchi rossi di Miranda Priestly: «Avanguardia pura»Il Diavolo è tornato, più stiloso che mai, ed è pronto a dettare legge. Il Diavolo veste Prada 2 è finalmente realtà. Il trailer, diffuso ieri - mercoledì 12 novembre - sui canali social di 20th ... corriereadriatico.it