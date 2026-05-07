Durante l’ultima udienza in tribunale, tenutasi il 25 febbraio, è stato ascoltato il testimone che ha negato di aver commesso azioni di stalking nei confronti del padre dell’ex compagna. La donna, invece, ha dichiarato di continuare ad amarlo. Il giudice ha deciso di assolvere l’imputato, revocando il divieto di avvicinamento precedentemente imposto.

Non ha fatto stalking al padre della donna a cui continua a volere bene. Affetto che lei ha detto di contraccambiare, come emerso in tribunale nell’ultima udienza, il 25 febbraio scorso, quando venne chiamata a testimoniare. Dopo la sentenza di assoluzione del giudice Alessandro Solivetti Flacchi, con formula piena, del 43enne accusato come detto di atti persecutori nei confronti del genitore della donna, è venuta meno anche l’ultima barriera fra i due. Perché alla luce del pronunciamento non c’è più la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla parte civile, il genitore appunto, ma anche alla figlia sebbene quest’ultima non sia parte lesa nel caso giudiziario.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Accusato di stalking al padre della ex. Lei testimonia di amarlo ancora. Assolto, via il divieto di avvicinarsi

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