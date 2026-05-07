Accordo raggiunto tra il Gruppo Fedrigoni e i sindacati | Buste paga più pesanti per i dipendenti

Il Gruppo Fedrigoni e i sindacati hanno firmato un accordo di rinnovo del premio di risultato valido per tre anni. L'intesa riguarda circa 600 lavoratori dei quattro siti produttivi situati in provincia di Trento. Secondo quanto comunicato, il premio complessivo per i dipendenti sarà di 2 milioni di euro. La trattativa si è conclusa con un risultato che prevede un aumento delle retribuzioni legate al premio di risultato.

Gruppo Fedrigoni e sindacati hanno raggiunto l’intesa per il rinnovo del premio di risultato. L’accordo, triennale, porterà nelle tasche dei 600 lavoratori trentini dei quattro siti produttivi un premio del valore complessivo di 2.200 euro l’anno, incrementato di 100 euro per il 2027 e il 2028.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Buste paga più pesanti ad Aragona: il Comune in dissesto aumenta le ore ai dipendenti Aster Coop, la Fit Cisl plaude all'accordo: "Buste paga più pesanti e nuove tutele per i lavoratori"“La firma apposta nei giorni scorsi sul verbale di accordo per la piattaforma logistica di Cesena non rappresenta solo la fine di una stagione di... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Cartiere Fedrigoni, rinnovo triennale del Premio di Risultato. Accordo sindacale per il Premio di Risultato al Gruppo Fedrigoni: sindacati soddisfattiFABRIANO – Da una durata annuale e di continue proroghe al raggiungimento dell’intesa sul nuovo Premio di Risultato (Pdr) che avrà un arco temporale triennale tra il Gruppo Fedrigoni organizzazioni ... centropagina.it Intesa sul premio di risultato alla Fedrigoni, avrà valenza triennaleRaggiunta l'intesa sul nuovo Premio di risultato (Pdr) triennale tra il Gruppo Fedrigoni organizzazioni sindacali nazionali e territoriali, Rsu e management. Questo l'esito dell'incontro odierno svolt ... ansa.it