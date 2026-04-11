Aster Coop la Fit Cisl plaude all' accordo | Buste paga più pesanti e nuove tutele per i lavoratori

Recentemente è stato firmato un accordo relativo alla piattaforma logistica di Cesena, segnando la conclusione di un periodo di tensioni tra le parti coinvolte. La Fit Cisl ha espresso soddisfazione, sottolineando che l'intesa prevede aumenti salariali e nuove tutele per i lavoratori. La firma rappresenta, secondo quanto dichiarato, l'apertura di una fase in cui si garantiscono maggiore stabilità economica e rispetto dei diritti dei dipendenti.

“La firma apposta nei giorni scorsi sul verbale di accordo per la piattaforma logistica di Cesena non rappresenta solo la fine di una stagione di duri conflitti, ma l'inizio di un nuovo percorso fatto di certezze economiche e rispetto. Per la Fit Cisl, rappresentata da Maria Antonietta D’Apolito. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Leggi anche: Buste paga più pesanti ad Aragona: il Comune in dissesto aumenta le ore ai dipendenti Agricoltura, la Cisl: "E' il motore della Romagna. Ricchezza torni ai lavoratori con tutele e salari più alti"“Questa solidità economica deve diventare la base per un rilancio della qualità del lavoro. Argomenti più discussi: Dopo la lunga vertenza e gli scioperi, in Astercoop l'ipotesi di accordo per il contratto integrativo aziendale; Magazzino di Pievesestina, raggiunto l'accordo. Adl Cobas esulta: La lotta paga, i sindacati li fanno i lavoratori dal basso. Aster Coop festeggia 50 anni a Udine: Così un’impresa forte fa crescere tutto il territorioA Udine i 50 anni di Aster Coop: Bini esalta il ruolo della logistica e annuncia nuove misure contro caro energia e carburanti. nordest24.it Aster Coop, pace è fatta a Cesena. Intesa su premi di risultato e welfareSi chiude un braccio di ferro lungo mesi. La Cgil: Un accordo completo seppur sofferto ... msn.com A Cesena un importante passo verso condizioni migliori per l3 lavorator3 del magazzino della Coop Adriatica gestito da Aster coop. Conosciamo bene la situazione del magazzino e la vertenza sindacale che ADL ADL Cobas porta avanti da più di un decenni - facebook.com facebook