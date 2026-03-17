Accadde oggi | 17 marzo nasce il Regno d’Italia

Il 17 marzo si celebra la nascita del Regno d’Italia, avvenuta con l’approvazione della legge n. 4761. In questa data, Vittorio Emanuele II assunse ufficialmente il titolo di sovrano del nuovo stato, ruolo che mantenne insieme ai suoi successori. La legge stabilì le modalità di proclamazione e le funzioni del re nel contesto dell’unificazione italiana.

“Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico: Il Re Vittorio Emanuele II assume per sé e suoi Successori il titolo di Re d’Italia. Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Da Torino addì 17 marzo 1861".Il 17 marzo 1861 venne proclamata ufficialmente la nascita del Regno d’Italia; con l’approvazione della legge n. 4761, progetto presentato in Senato da Camillo Benso conte di Cavour, Vittorio Emanuele II assunse per sé e per i suoi successori il titolo di Re d’Italia. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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