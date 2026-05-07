In Abruzzo, l’unione tra diversi comuni ha portato a un piano che mira a proteggere 130 chilometri di costa dalla plastica. Le nuove ordinanze prevedono restrizioni su alcuni oggetti di uso quotidiano e misure per impedire l’ingresso di nuovi rifiuti in mare. Questa collaborazione tra amministrazioni locali si traduce in azioni concrete per limitare l’accumulo di rifiuti nelle spiagge e nelle acque costiere.

? Cosa scoprirai Come faranno i comuni a bloccare l'ingresso di nuovi rifiuti in mare?. Quali oggetti vietati dalle nuove ordinanze potrebbero cambiare le nostre spiagge?. Perché 130 chilometri di costa hanno deciso di agire insieme?. Quanto materiale plastico è stato rimosso grazie all'impegno dei volontari?.? In Breve Plastic Free Abruzzo ha rimosso 25.134 kg di rifiuti con 2.829 volontari impegnati.. Oltre l'80% dei detriti marini è plastica con 500 rifiuti ogni 100 metri.. 34 sessioni scolastiche hanno coinvolto 2.209 studenti in attività di sensibilizzazione ambientale.. Il referente Luca Di Carlantonio coordina 35 protocolli d'intesa tra i comuni abruzzesi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Abruzzo: l’unione dei comuni salva 130 km di costa dalla plastica

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