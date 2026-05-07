A 101 anni resta senza linea telefonica | Elisabetta si rivolge all' avvocato e torna a poter telefonare

Una donna di 101 anni aveva trascorso settimane senza linea telefonica a causa di un guasto. La mancanza del servizio aveva ostacolato le sue comunicazioni con familiari e amici. Dopo aver segnalato il problema, si è rivolta a un avvocato per trovare una soluzione. Recentemente, la linea telefonica è stata ripristinata e lei ha potuto riprendere a telefonare.

Era rimasta senza telefono di casa per settimane: un disservizio che alla sua età rischiava di isolarla dai suoi contatti e dagli affetti più cari. Ma la signora Elisabtta, 101 anni di Vasto, autonoma, che vive sola, non è sposata e non ha figli, non si è persa d’animo: tramite un parente è.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Notizie correlate

A 101 anni resta senza linea telefonica, Elisabetta si rivolge all'avvocato e può tornare a telefonareEra rimasta senza telefono di casa per settimane: un disservizio che alla sua età rischiava di isolarla dai suoi contatti e dagli affetti più cari.

Sostegno ai caregiver. Linea telefonica, incontri e anche dispositivi GpsSempre più persone, anche sotto ai 65 anni, sono affette da decadimento cognitivo.