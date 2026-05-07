La 71esima edizione dei David di Donatello si è svolta a Cinecittà, premiando film e artisti del cinema italiano. Durante la cerimonia sono stati consegnati riconoscimenti a diverse pellicole, alcune vincitrici e altre non premiate, ma tutte comunque riconosciute per il loro contributo. Tra i momenti più discussi ci sono state le premiazioni di film candidati in varie categorie, con alcune sorprese e assenze significative.

Sono da sempre una fervente sostenitrice del cinema italiano, il quale si è appena mostrato a Cinecittà in occasione della 71esima edizione dei David di Donatello 2026. Una sostenitrice al punto che storco il naso quando c’è qualche spocchioso che vuole denigrarlo, cerco di recuperare i titoli più chiacchierati dell’anno e, ovviamente, con l’arrivo delle premiazioni, tento di vedere se non ognuno, sicuramente la maggior parte dei film che vengono candidati. È successo anche quest’anno, un’edizione un po’ fiacca, purtroppo c’è da ammetterlo. Causa di una fantasia che non sempre riesce a fare centro, ma anche di una situazione incerta in cui versa il settore dello spettacolo in Italia, che non può essere una scusa ma è sicuramente un motivo di preoccupazione per l’industria tutta e da cui è essenziale tirarsi fuori il prima possibile.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - 10 momenti cult del cinema italiano che hanno vinto (e non) ai David di Donatello 2026, ma vanno tutti celebrati

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