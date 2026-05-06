LVMH ha lanciato il progetto You&Me con l’obiettivo di coinvolgere una nuova generazione di artigiani. Il progetto si rivolge sia ai professionisti esperti, chiamati Virtuosi, sia ai giovani che desiderano avvicinarsi all’artigianato di alta qualità. Attraverso iniziative di formazione e collaborazione, l’azienda mira a tramandare le competenze tradizionali e a favorire lo sviluppo di nuove figure nel settore.

Un sistema volto ad annullare i gap tra accademia e atelier, con l'intento di nobilitare una vocazione a lungo trascurata. Con due tappe a Torino e Napoli, rispettivamente nell'avveniristica Nuvola Lavazza e tra le storiche mura del Museo di Pietrarsa, che hanno attirato complessivamente oltre 3.000 presenze, quello che è andato in scena non è stato un semplice seminario divulgativo, ma la risposta a una carenza strutturale: la mancanza di itinerari capaci di restituire fascino ai mestieri d’arte e di riattivare una fantasia spesso assente nei modelli educativi contemporanei. Sotto il prestigioso patrocinio del MIMIT, numerosi...🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - You&Me il progetto di LVMH per plasmare una nuova generazione di artigiani

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