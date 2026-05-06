Weekend di Cammina e raccogli Un premio ai Comuni più attivi

Durante il fine settimana si sono svolti eventi dedicati all’iniziativa “Cammina e raccogli”, che premia i Comuni più partecipativi in attività di tutela ambientale. Alcuni cittadini hanno scelto di correre per l’allenamento, mentre altri hanno dedicato il tempo a raccogliere rifiuti, contribuendo a migliorare il territorio. Le attività sono state organizzate in diverse località, coinvolgendo gruppi e singoli cittadini in azioni di cura del verde pubblico.

Benessere e tutela dell’ambiente, c’è chi corre per allenarsi e chi, invece, per lasciare il mondo migliore di come l’ha trovato. L’Est Milano sceglie la seconda opzione. Sabato e domenica torna “ We Plogging “ promosso da Cem, l’azienda che gestisce i rifiuti sul territorio. Il fine settimana “Raccogli & Cammina“ trasformerà strade, parchi e sentieri in una grande palestra di cittadinanza attiva. Un gesto semplice che però, anno dopo anno, si sta trasformando in una vera e propria mobilitazione collettiva. L’edizione 2026 parla chiaro: 46 Comuni coinvolti, 10 associazioni, 52 eventi organizzati e circa mille partecipanti pronti a mettersi in gioco, guanti e sacchi alla mano.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Weekend di “Cammina e raccogli“. Un premio ai Comuni più attivi Candide by Voltaire - Complete Audiobook in English Notizie correlate ’Raccogli un rifiuto, semina un sorriso’. Il territorio più pulito‘Raccogli un rifiuto, semina un sorriso’: al via la seconda edizione delle giornate dedicate alla pulizia del territorio. Asl Salerno, presentati gli ambulatori virtuali di comunità: "Già attivi in 127 Comuni"La medicina a distanza diventa una realtà concreta e accessibile per i cittadini del salernitano. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Weekend di Cammina e raccogli. Un premio ai Comuni più attivi; Le 5 gite più belle per uno splendido ponte del 1° maggio non lontano da Milano; Una passeggiata tira l’altra: tris di uscite nel weekend; Italia, Paese di Cammini. Weekend di Cammina e raccogli. Un premio ai Comuni più attiviBenessere e tutela dell’ambiente, c’è chi corre per allenarsi e chi, invece, per lasciare il mondo migliore di come ... ilgiorno.it Weekend di dog trekking nella catena del LagoraiTre giorni di escursioni con il cane tra boschi alpini, laghi d’alta quota e pascoli di montagna: dal 15 maggio è in programma un weekend di dog trekking nella Valle dei Mòcheni, nel Trentino oriental ... trentotoday.it Weekend di maggio, Festival della Montagna nella Sila catanzarese https://www.meravigliedicalabria.it/weekend-di-maggio-festival-della-montagna-nella-sila-catanzarese/ - facebook.com facebook