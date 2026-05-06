Weekend di Cammina e raccogli Un premio ai Comuni più attivi

Da ilgiorno.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il fine settimana si sono svolti eventi dedicati all’iniziativa “Cammina e raccogli”, che premia i Comuni più partecipativi in attività di tutela ambientale. Alcuni cittadini hanno scelto di correre per l’allenamento, mentre altri hanno dedicato il tempo a raccogliere rifiuti, contribuendo a migliorare il territorio. Le attività sono state organizzate in diverse località, coinvolgendo gruppi e singoli cittadini in azioni di cura del verde pubblico.

Benessere e tutela dell’ambiente, c’è chi corre per allenarsi e chi, invece, per lasciare il mondo migliore di come l’ha trovato. L’Est Milano sceglie la seconda opzione. Sabato e domenica torna “ We Plogging “ promosso da Cem, l’azienda che gestisce i rifiuti sul territorio. Il fine settimana “Raccogli & Cammina“ trasformerà strade, parchi e sentieri in una grande palestra di cittadinanza attiva. Un gesto semplice che però, anno dopo anno, si sta trasformando in una vera e propria mobilitazione collettiva. L’edizione 2026 parla chiaro: 46 Comuni coinvolti, 10 associazioni, 52 eventi organizzati e circa mille partecipanti pronti a mettersi in gioco, guanti e sacchi alla mano.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Weekend di “Cammina e raccogli“. Un premio ai Comuni più attivi

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