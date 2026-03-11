È iniziata la seconda edizione delle giornate dedicate alla pulizia del territorio, durante le quali volontari e cittadini si sono impegnati a raccogliere rifiuti in vari luoghi pubblici. L’evento mira a sensibilizzare sulla cura dell’ambiente e coinvolge persone di diverse età che si sono date appuntamento per ripulire parchi, strade e aree verdi. La giornata si conclude con l’obiettivo di lasciare i luoghi più puliti e più belli.

‘Raccogli un rifiuto, semina un sorriso’: al via la seconda edizione delle giornate dedicate alla pulizia del territorio. Anche quest’anno torna l’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale di Calderara in collaborazione con le associazioni locali e il coinvolgimento dei cittadini. Il progetto, partito l’anno scorso dall’idea di alcuni cittadini e promosso dal Comune, prevede un calendario istituzionale, da marzo a dicembre (esclusi i mesi di luglio e agosto), con otto giornate dedicate alla pulizia di strade, parchi, piazze e altri spazi pubblici. Tutto ciò mettendo in rete le associazioni del territorio, da anni attive e sensibili anche sulla tematica del decoro degli spazi comuni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Raccogli un rifiuto, semina un sorriso’. Il territorio più pulito

