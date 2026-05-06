Una giovane donna ha deciso di andare in discoteca con le amiche, ma ha trovato il suo vestito tagliato con le forbici. La vicenda si inserisce in un quadro di violenza, con l’avvocato che rappresenta la ragazza nel processo contro l’ex compagno. Nello stesso procedimento, si parla di un primo episodio di maltrattamenti avvenuto mentre lei era incinta del loro bambino.

"Il primo episodio di maltrattamenti quando la giovane è incinta del loro bambino", tuona l’avvocato Emiliano Bianchi che assiste la ragazza parte civile nel processo all’ex. "Le impedisce di andare a scuola, niente accesso ai soldi", aggiunge. E poi quella volta che, accecato dalla gelosia perché la sua ragazza stava per andare in discoteca con le amiche, le aveva fatto a pezzi il vestito con le forbici. "C’era un’assoluta soggezione della giovane nei suoi confronti", sostiene l’avvocato Bianchi ricordando che alla fine aveva denunciato tutto trovando accoglienza in una struttura protetta. Declinando il difficile rapporto di due vite molto complesse, anche se giovanissimi.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Vuole andare in disco con le amiche: "Taglia il suo vestito con le forbici"

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