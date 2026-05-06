Vuoi un profumo fuori dal comune? Devi provare quello alle ascelle di Timothée Chalamet sì hai capito benissimo

Di recente, sui social è circolato un dettaglio insolito riguardo a una celebrità famosa per i ruoli cinematografici. Si tratta di una dichiarazione che ha attirato l’attenzione per la sua natura inedita e sorprendente. La notizia ha suscitato discussioni tra i fan e gli addetti ai lavori, creando un certo clamore nel mondo dello spettacolo e della moda. La rivelazione riguarda un aspetto personale della vita dell’attore, che ha fatto parlare di sé anche al di fuori del cinema.

Nel panorama della profumeria contemporanea, dove tutto sembra essere stato già sperimentato, c’è sempre spazio per una provocazione che sfida i confini del buon gusto. E quando questa provocazione incrocia l’universo del cinema d’autore, la cultura pop e l’ossessione collettiva per le celebrità, il risultato non può che far discutere. Il brand di profumi artigianali?nti Parfum ha recentemente presentato Antinoüs, una fragranza che dichiara senza mezzi termini di ispirarsi all’odore delle ascelle di Timothée Chalamet in Chiamami col tuo nome. Non una metafora, non un omaggio generico all’attore o al film: proprio le ascelle, quelle che l’attore mostrava nelle numerose scene girate a torso nudo nella campagna cremonese, sotto il sole dell’estate italiana che Luca Guadagnino ha trasformato in poesia visiva.🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Vuoi un profumo fuori dal comune? Devi provare quello alle ascelle di Timothée Chalamet (sì, hai capito benissimo) Notizie correlate Un brand di profumi ha imbottigliato la fragranza delle ascelle di Timothée ChalametOra che Timothée Chalamet non è più Ambassador dell’iconico profumo Bleu de Chanel, il suo nome continua a gravitare attorno al mondo delle fragranze... Timothée Chalamet ha fatto arrabbiare il mondo dell'Opera e del balletto: "Se vuoi ripensarci..."Una frase di Timothée Chalamet su opera e balletto ha scatenato una reazione immediata nel mondo dello spettacolo. Altri aggiornamenti Timothée Chalamet ispira nuovo profumo di nicchia dall’aroma sorprendenteIl profumo ispirato a Timothée Chalamet che riscrive i codici della profumeria Il brand artigianale ?nti Parfum ha lanciato Antinoüs, fragranza sperim ... assodigitale.it Un brand di profumi ha imbottigliato la fragranza delle ascelle di Timothée ChalametIl brand ?nti Parfum trasforma il corpo e il cinema in materia olfattiva: una fragranza ispirata a Call Me By Your Name tra provocazione e archeologia sensoriale ... ilfattoquotidiano.it