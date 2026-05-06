Nell’ultima partita casalinga della regular season, la squadra di volleyball femminile ha ottenuto una vittoria per 3-0 contro la squadra di Calenzano. La partita si è svolta presso il palazzetto locale e le atlete di casa hanno conquistato tutti e tre i set, chiudendo così l’incontro senza perdere punti. La vittoria rappresenta un risultato importante per le giocatrici in vista delle prossime fasi del campionato.

CASCINA – L’ultimo impegno casalingo della regular season regala una vittoria netta e preziosissima alle atlete cascinesi. Nel penultimo turno del campionato di serie C di pallavolo femminile, la formazione biancorossa ha superato con un secco 3-0 la Emmegel Calenzano Volley, conquistando l’intera posta in palio. Si tratta di tre punti dal peso specifico notevole, fondamentali sia per rinvigorire il morale sia per le ambizioni legate alla classifica. La sfida ha visto le padrone di casa scendere sul parquet con un piglio risoluto, supportate da motivazioni superiori rispetto alle avversarie. Questo approccio si è subito tradotto in un dominio territoriale durante i primi due parziali, archiviati entrambi sul punteggio di 25-15.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Volley donne: il Cascina saluta il proprio pubblico con una prova di forza: 3-0 al Calenzano

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