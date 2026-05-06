Voli interregionali a breve raggio da Genova | aperte le prenotazioni

Da giugno, sarà possibile prenotare voli interregionali a breve raggio da Genova grazie a Airidea, la nuova compagnia aerea che ha iniziato le vendite dei biglietti per la stagione estiva. La compagnia mira a offrire collegamenti diretti a basso costo tra diverse città italiane ed europee, con il primo volo previsto dall’8 giugno. Le prenotazioni sono già aperte e disponibili online.

Airidea, la nuova compagnia aerea che punta a costruire una rete di viaggi diretti a basso raggio, ha aperto la vendita dei voli in vista della stagione estiva che sarà operativa dal prossimo 8 giugno.A partire da oggi si aprono le vendite dei voli da Genova per Trieste, Olbia, Bologna, Bergamo.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Voli a lungo raggio a prezzi shock: Maldive da 280 euroLe compagnie aeree globali stanno attivando aggressive strategie di sconti, con tariffe dimezzate e voli per le Maldive a partire da 280 euro, per... Leggi anche: Domenica 12 aprile Montecitorio a porte aperte, prenotazioni da martedì 7