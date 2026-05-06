Voli in crisi | 12 mila cancellazioni per il rincaro del carburante

Negli ultimi giorni, molte compagnie aeree hanno cancellato circa 12.000 voli a causa dell’aumento del costo del carburante. Questa situazione riguarda principalmente rotte nazionali e internazionali con alta domanda di traffico. L’aumento delle spese per il cherosene ha portato a un incremento dei prezzi dei biglietti per i passeggeri, con alcune tratte che risultano più colpite di altre. La riduzione dei posti disponibili si concentra su alcune rotte principali e di collegamento tra grandi aeroporti.

? Cosa scoprirai Quali rotte specifiche vedranno la riduzione dei posti disponibili?. Come influirà il rincaro del cherosene sui prezzi dei biglietti?. Perché le compagnie hanno scelto di eliminare proprio quei voli?. Chi subirà l'impatto maggiore dalla riduzione dei collegamenti intercontinentali?.? In Breve Prezzo cherosene raddoppiato con un aumento dell'84% rispetto al 28 febbraio.. Circa 400 voli giornalieri soppressi su una media mondiale di 100 mila.. Rimozione sistematica di 2 milioni di posti su rotte Europa-Asia-Africa.. Dati Cirium confermano impatto economico su tratte strategiche in Medio Oriente..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Voli in crisi: 12 mila cancellazioni per il rincaro del carburante Notizie correlate Crisi del carburante, già cancellati 12 mila voli per il mese di maggioSono già circa 12 mila i voli, previsti per il mese di maggio e cancellati dalle compagnie aeree, complessivamente, per la crisi del carburante... Crisi carburante aerei, con il cherosene scarso voli per l’estate a rischio cancellazioniC’è una data che, in queste settimane, sta circolando con una certa inquietudine tra le compagnie aeree europee: 9 aprile 2026. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: 12 mila voli cancellati a maggio per la crisi carburante: cosa succederà in Europa questa estate; Le compagnie aeree hanno già cancellato 12mila voli previsti a maggio; Crisi del carburante aereo: quali voli europei sono fermi?; Jet-fuel, scorte in calo: come impatta la crisi del carburante sui costi dei voli aerei?. A causa della crisi del petrolio, cancellati 12mila voliLa guerra non smette e la crisi del carburante si fa sentire. Soprattutto nel comparto degli aerei dove le scorte non sono tantissime così come sono tante le tensioni geopolitiche con la chiusura dell ... r101.it Oltre 12mila voli cancellati per la crisi dei carburanti, l’Ue prepara le linee guida per le compagnie aeree: cosa cambieràLa Commissione europea ha ammesso che, per ora, non ci sarebbe una carenza immediata, ma che l’Ue deve prepararsi. greenme.it Niente alcolici nei bar degli aeroporti prima dei voli mattutini. È la richiesta di Michael O'Leary, Ceo di Ryanair, nel tentativo di contrastare il comportamento aggressivo e l'ubriachezza dei passeggeri x.com Aperta la vendita dei voli in vista della stagione estiva, che sarà operativa dal prossimo 8 giugno - facebook.com facebook