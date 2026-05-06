Crisi del carburante già cancellati 12 mila voli per il mese di maggio

A maggio, circa 12.000 voli previsti sono stati cancellati dalle compagnie aeree a causa della crisi del carburante, che deriva dalla guerra in Medio Oriente. Questa regione, considerata un punto chiave per i collegamenti tra Europa, Asia e Africa, ha causato un impatto diretto sulla programmazione dei voli. La situazione ha portato a cancellazioni che coinvolgono diverse rotte e compagnie aeree, creando ripercussioni sul traffico aereo internazionale.

Sono già circa 12 mila i voli, previsti per il mese di maggio e cancellati dalle compagnie aeree, complessivamente, per la crisi del carburante generata dalla guerra in Medio Oriente, snodo strategico per i collegamenti tra Europa, Asia e Africa. Si tratta di circa 2 milioni di posti. Le rotte.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate “Cancellati 20mila voli!”. Crisi del carburante, la decisione shockIl trasporto aereo europeo si trova a fare i conti con una fase di forte instabilità, in cui fattori geopolitici e costi energetici incidono... Crisi del carburante, estate a rischio: voli cancellati e rincari. Il presidente dell’Enac: «Ecco come fare per stare tranquilli»L’illusione di una guerra breve in Medio Oriente si è ormai infranta contro la realtà del blocco nello stretto di Hormuz, trasformando i cieli... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Le compagnie aeree usano la crisi del carburante per la loro battaglia sul bagaglio a mano: Non può essere gratis, abbiamo già troppi costi; Crisi del cherosene e voli, cosa succede in Europa? Le compagnie aeree si preparano al peggio: Mai visto nulla del genere; Quello che nessuno vede della crisi del carburante per aerei; Aeroporti regionali europei minacciati dalla crisi del carburante. Compagnie aeree cancellano 13mila voli e due milioni di posti a maggio per la crisi del carburanteLe compagnie aeree di tutto il mondo hanno cancellato migliaia di voli di maggio e ridotto la capacità a causa della carenza di carburante per aerei, aumentando il rischio di disagi per le famiglie in ... it.euronews.com Video. Crisi del carburante per aerei: cancellati 13mila voli a maggioVideo. Le compagnie aeree di tutto il mondo hanno già cancellato migliaia di voli da maggio e ridotto la capacità di trasporto a causa della carenza di carburante, aumentando il rischio di disagi per ... it.euronews.com Con la crisi del carburante, siamo invitati a fare ciò che i giovani attivisti del clima chiedono da tempo: risparmiare energia e puntare sulle rinnovabili. Sarà una svolta permanente x.com Dall’Iran a Cuba, fino alla Nato, la crisi si allarga e cambia forma. Gli Stati Uniti aumentano la pressione su Teheran mentre si apre uno scontro interno sui poteri di guerra del presidente. Sul piano globale, Trump riattiva più fronti contemporaneamente: dialog - facebook.com facebook