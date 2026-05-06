Vivido closing party

Sabato sera si conclude con un evento speciale, a partire dalle 20.00 con una cena su prenotazione chiamata Incanto. Dopo la cena, alle 23.00, è previsto un DJ set che accompagnerà la serata. L'evento rappresenta l'ultimo momento di un ciclo di celebrazioni, con una serata che combina cucina e musica dal vivo. La location sarà aperta fino a tarda notte, offrendo un'occasione per condividere l'ultimo momento insieme.

Ultima serata – sabatoClosing Party Dalle 20.00Cena Incanto (su prenotazione) Dalle 23.00DJ set – house commerciale Info e prenotazioni: 347 2659882.🔗 Leggi su Firenzetoday.it 10 Most HORRIFYING Videos Caught on Camera Notizie correlate Leggi anche: Al Vivido il party Cena in Canto