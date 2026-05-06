Villaricca truffa del pneumatico forato in via Fermi | rubati soldi documenti e carte

A Villaricca, nell’area nord di Napoli, un automobilista è stato vittima di un furto mentre si trovava in via Fermi. La tecnica utilizzata prevedeva il foro nel pneumatico, che ha consentito ai malviventi di avvicinarsi e sottrarre soldi, documenti e carte. L’episodio si aggiunge ad altri casi di criminalità che si sono verificati nella zona, senza che siano stati ancora catturati i responsabili.

Ancora un episodio di criminalità nell’area nord di Napoli. Un automobilista è stato derubato a Villaricca con la tecnica del pneumatico forato. Il furto è avvenuto in via Fermi, tra la zona del Cedime e Villa San Giuseppe. A denunciare l’accaduto è stata la figlia della vittima attraverso un post pubblicato sui social per mettere in guardia i cittadini da una tecnica sempre più diffusa. Secondo il racconto, alcuni malviventi avrebbero forato con un coltello uno pneumatico dell’auto guidata dall’uomo. Dopo poche centinaia di metri il conducente è stato costretto a fermarsi per controllare il guasto. Approfittando del momento di distrazione, i ladri sarebbero riusciti a entrare nell’auto e a rubare il borsello lasciato all’interno del veicolo.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Villaricca, truffa del pneumatico forato in via Fermi: rubati soldi, documenti e carte Notizie correlate Leggi anche: Rubati soldi, pc e carte di credito in un'edicola di via dei Cantieri: due arresti Arrestato in flagranza: 2.500 litri rubati con carte clonateUn giovane di ventidue anni è stato arrestato in flagranza mentre tentava di sottrarre carburante da un distributore di Ausonia utilizzando carte...