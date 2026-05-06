VIDEO TUTORIAL IN DIRETTA | Elenchi regionali per il ruolo docenti come fare domanda passo dopo passo QUESTION TIME con Semeraro LIVE Mercoledì 6 maggio alle 14 | 30

Mercoledì 6 maggio alle 14:30 si svolgerà una diretta in cui verrà spiegato come compilare la domanda per gli elenchi regionali destinati ai docenti. Durante l'evento sarà presentata la piattaforma online attraverso cui inviare le richieste e ci sarà anche un question time con un rappresentante delle autorità competenti. La procedura riguarda le nuove modalità di iscrizione e aggiornamento degli elenchi regionali.

Elenchi regionali per il ruolo. Tutto pronto per la nuova procedura: presentata la piattaforma per l’inoltro della domanda. Si parte il 6 maggio e ci sarà tempo per inviare l’istanza fino al 25 maggio. Per tutti i passaggi spiegati, passo dopo passo, la redazione di Orizzonte Scuola organizza la consueta video guida in diretta. In collegamento Giuseppe Semeraro, esperto in normativa scolastica. Conduce Andrea Carlino. Appuntamento fissato per mercoledì 6 maggio alle 14:30 su Facebook e YouTube. Sala professori: dal conflitto alla fiducia. Quattro incontri sulle competenze relazionali tra colleghi: capire le dinamiche, gestire le tensioni, lavorare insieme POC “Per la scuola”: fino a 60 ore di consulenza su misura per la tua scuola.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate VIDEO TUTORIAL IN DIRETTA | Mobilità docenti: tutti i passaggi spiegati passo dopo passo. QUESTION TIME con Vannini (Uil Scuola Rua) LIVE Lunedì 16 marzo alle 14:30Da lunedì 16 marzo inizia il periodo per l'inoltro della domanda in relazione alla mobilità del personale docente. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: VIDEO TUTORIAL IN DIRETTA | Elenchi regionali per il ruolo docenti, come fare domanda passo dopo passo. QUESTION TIME con Semeraro. LIVE Mercoledì 6 maggio alle 14:30; Immissioni in ruolo 2026/2027: novità tra contingenti ed elenchi regionali; Elenchi regionali Vs GPS I fascia sostegno, ecco come funzioneranno le nuove immissioni in ruolo; Elenchi regionali 2026/2027, compilazione domande nella prima metà di maggio - Rivedi la diretta. Elenchi regionali per il ruolo, ci vediamo alle 14:30 per la compilazione della domanda! LINK AL PRIMO COMMENTO - facebook.com facebook Assunzione docenti anno scolastico 2026/27: la novità sarà rappresentata dagli ELENCHI REGIONALI PER IL RUOLO. Il decreto attuativo è stato pubblicato e sarà possibile presentare domanda dal 6 al 25 maggio. Una opportunità in più per il ruolo. x.com