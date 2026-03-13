VIDEO TUTORIAL IN DIRETTA | Mobilità docenti | tutti i passaggi spiegati passo dopo passo QUESTION TIME con Vannini Uil Scuola Rua LIVE Lunedì 16 marzo alle 14 | 30
Lunedì 16 marzo alle 14:30 si tiene una diretta in cui Vannini della Uil Scuola Rua spiega passo dopo passo come compilare la domanda per la mobilità dei docenti. Il video tutorial in tempo reale fornisce istruzioni dettagliate e risponde alle domande degli insegnanti. La sessione rappresenta un momento di chiarimento sulle procedure da seguire per l'invio delle richieste di trasferimento o assegnazione.
Da lunedì 16 marzo inizia il periodo per l'inoltro della domanda in relazione alla mobilità del personale docente. Ci sarà tempo fino a venerdì 2 aprile per inviare l'istanza. L'articolo VIDEO TUTORIAL IN DIRETTA Mobilità docenti: tutti i passaggi spiegati passo dopo passo. QUESTION TIME con Vannini (Uil Scuola Rua) LIVE Lunedì 16 marzo alle 14:30. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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