Viale Pinto si rifà il look | la strada che porta al Policlinico non è più un percorso di guerra

Viale Pinto a Foggia ha iniziato un intervento di riqualificazione. Questa mattina, mercoledì 6 maggio, i lavori sono stati ufficialmente avviati e sono stati annunciati tramite un post su Facebook da un consigliere comunale di maggioranza. La strada, che conduce al Policlinico, si presenta ora in fase di rinnovamento, ponendo fine a un periodo in cui il percorso si presentava particolarmente disagiato.

Il consigliere comunale di maggioranza, Francesco Strippoli, con un post su Facebook ha comunicato l'avvio dei lavori, questa mattina, mercoledì 6 maggio, in viale Pinto a Foggia. “Vedete i coni? È il segnale che aspettavamo da anni. Oggi parte finalmente il rifacimento del manto stradale di una.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Milano cambia passo: la maratona si rifà il look e punta su un percorso più rapidoLa 24esima Maratona di Milano, in programma domenica 12 aprile, si presenta con numeri mai così alti e con un tracciato profondamente rivisto. Leggi anche: Percorso protetto . Inaugurata la strada che porta a scuola