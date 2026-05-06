Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-05-2026 ore 19 | 40

Alle ore 19:40 del 6 maggio 2026, l'aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio è stato fornito da Astral Infomobilità. La redazione ha comunicato le ultime notizie sul traffico e le condizioni delle strade, offrendo informazioni aggiornate per i cittadini che si spostano nella regione. La segnalazione si concentra sulle eventuali criticità e sui percorsi più percorsi al momento.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in primo piano il raccordo anulare in carreggiata interna si sta in coda per traffico intenso tra le uscite Cassia Veientana e Salaria più avanti tra la Nomentana Prenestina e si rallenta tra Latisana e Boccea in esterna code a tratti tra il per la Roma Fiumicino e la diramazione Roma sud e più avanti tra la Prenestina e la Nomentana ci spostiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo code a tratti tra Portonaccio e Togliatti in direzione del raccordo anulare mentre nel senso opposto Fide tra Portonaccio e la tangenziale est.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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