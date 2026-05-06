Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-05-2026 ore 19 | 10

Alle ore 19:10 del 6 maggio 2026, viene diffusa una comunicazione da Astral Infomobilità riguardante la viabilità nella regione Lazio e nella città di Roma. La redazione ha condiviso aggiornamenti e informazioni utili sullo stato delle strade e sui possibili disagi. Nessun dettaglio aggiuntivo o specifica variazione del traffico è stata comunicata nella nota, che si limita a un saluto e a un servizio di aggiornamento.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il raccordo anulare in carreggiata interna si sta in coda per traffico intenso tra le uscite Cassia e Prenestina e più avanti tra Casetta Mattei e Aurelia in esterna con le attratti tra il video per la Roma Fiumicino e la formazione Roma sud e più avanti tra la Casilina e la Nomentana ci spostiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo code a tratti tra Portonaccio e raccordo anulare In quest'ultima direzione mentre nel senso opposto file tra fiori e la tangenziale est andiamo sulla a91 Roma Fiumicino sempre a causa...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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