Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-05-2026 ore 18 | 40

Il servizio di Astral Infomobilità segnala alcune variazioni sulla viabilità nella zona di Roma e nel Lazio, aggiornate alle 18:40 del 6 maggio 2026. La regione Lazio fornisce informazioni in tempo reale riguardo a eventuali incidenti, lavori in corso o altri eventi che possano influenzare il traffico. La redazione ha raccolto e diffuso questi dati per consentire ai cittadini di pianificare gli spostamenti.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare in carreggiata interna si sta in coda per traffico intenso tra le uscite Cassia e Prenestina in esterna code a tratti tra il bivio per la Roma Fiumicino e la diramazione Roma sud e più avanti tra la Prenestina e Nomentana ci spostiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo traffico rallentato tra Portonaccio e raccordo anulare In quest'ultima direzione mentre nel senso opposto file tra fiorentini e la tangenziale est andiamo sulla a91 Roma Fiumicino sempre a causa del traffico intenso code tra l'arte del Tevere via...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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