Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-05-2026 ore 18 | 10

Alle 18:10 del 6 maggio 2026, la rete di viabilità nella zona di Roma e del Lazio è stata aggiornata da Astral Infomobilità. La redazione di Astral ha comunicato le ultime informazioni sul traffico e sulle condizioni delle strade, offrendo un servizio di aggiornamento in tempo reale ai cittadini e agli automobilisti che si trovano in quelle aree.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il raccordo anulare in carreggiata interna si sta in coda per traffico intenso tra le uscite Cassia e Prenestina in esterna con le attratti tra il bivio per la Roma Fiumicino è la diramazione Roma sud ci spostiamo ora sul tratto Urbano della Roma Teramo traffico rallentato tra Portonaccio e il raccordo anulare In quest'ultima direzione andiamo sulla a91 Roma Fiumicino sempre a causa del traffico intenso cose tra il viadotto della Magliana & via del Cappellaccio direzione centro mentre nella direzione opposta code...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-05-2026 ore 18:10 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-05-2026 ore 09:10Astral infomobilità e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio aggiornamento subito sulla Roma Fiumicino... Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-05-2026 ore 10:25Astral infomobilità e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio aggiornamento subito sulla Roma Fiumicino... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Regione Lazio, Trenitalia: modifiche alla viabilità per lavori di manutenzione infrastrutturale; Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-04-2026 ore 07:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-05-2026 ore 11:25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 06-05-2026 ore 18:10Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il raccordo anulare in ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 13:25 - facebook.com facebook