verdeazzurro 2026 le proposte educative dopo la chiusura delle scuole

In vista delle vacanze estive, si parla già di centri estivi destinati a bambini e ragazzi. L’obiettivo è offrire momenti di svago e supporto alle famiglie durante il periodo di chiusura delle scuole. La proposta si chiama “VerdeAzzurro 2026” e prevede diverse iniziative educative per i giovani. Le attività sono in fase di organizzazione e si concentrano sull’accoglienza e il divertimento dei partecipanti.

Empoli, 6 maggio 2026 – In vista delle vacanze estive è già tempo di pensare ai centri estivi: uno svago per bambini e ragazzi e una mano tesa alle famiglie. Da lunedì scorso, a Empoli, hanno preso il via le iscrizioni ai centri estivi VerdeAzzurro 2026. Sono ben sei le proposte ludiche-educative per l’estate dei bambini e ragazzi dai 4 ai 17 anni. Le attività sono state messe in agenda dal Comune e verranno realizzate in collaborazione con i soggetti gestori selezionati tramite avviso pubblico. “I centri estivi – si spiega – garantiranno servizi qualificati, tra cui attività dal lunedì al venerdì, servizio mensa, uscite sul territorio con scuolabus e supporto all’autonomia e alla comunicazione per bambini e ragazzi con disabilità”.🔗 Leggi su Lanazione.it

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