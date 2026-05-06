Dopo vent’anni, l’Arsenal torna a disputare una finale di coppa, grazie a una vittoria decisiva contro l’Atletico Madrid. La rete di Saka ha permesso alla squadra di qualificarsi, interrompendo un lungo periodo senza partecipazioni simili. La partita si è conclusa con la sconfitta degli avversari, lasciando i Gunners in attesa della finale, un evento che mancava dalla loro agenda da due decenni.

Decisiva la rete di Saka, Atletico fuori. Gunners, in finale dopo venti anni.. Vent’anni. Un tempo che nel calcio pesa come un’Era geologica. Vent’anni in cui l’Arsenal ha rincorso un’identità, ha ricostruito fondamenta, ha cambiato uomini, idee, ambizioni. Vent’anni dall’ultima finale di Champions League, quella del 2006, rimasta sospesa tra nostalgia e rimpianto. Oggi quel cerchio si chiude: i Gunners battono l’Atlético Madrid e tornano a giocarsi la coppa dalle grandi orecchie, quella più prestigiosa, la più desiderata del continente. E lo fanno con la firma del loro figlio più luminoso, Bukayo Saka, autore del gol che ha deciso una semifinale tesa, feroce, quasi soffocante.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Venti anni dopo, l’Arsenal ritorna nel suo destino: Saka firma la notte che cambia tutto

Grand Banditisme, les nouvelles armes des caïds

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