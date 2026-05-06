Dopo cinque mesi dalla detenzione del presidente da parte degli Stati Uniti, il Venezuela si trova in una grave crisi economica ed energetica. La popolazione vive in condizioni difficili, con frequenti interruzioni di energia e scarsità di beni di prima necessità. La situazione ha peggiorato la vita quotidiana dei cittadini, che devono affrontare molte difficoltà senza segnali di miglioramento imminente.

A cinque mesi dalla cattura del presidente Maduro da parte degli Stati Uniti, il Venezuela affronta una gravissima crisi economica ed energetica che mette a dura prova la popolazione. Servizio di Marco Burini TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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Venezuela, un Paese al buio. Popolazione in ginocchio

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