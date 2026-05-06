Vendesi immobili in Cisgiordania | proteste e scontri con la polizia per l’evento nella sinagoga di New York

A Manhattan, si sono verificati scontri tra manifestanti e forze dell’ordine durante un evento presso una sinagoga. L’evento riguardava la vendita di immobili in insediamenti israeliani nella Cisgiordania occupata. Le proteste sono iniziate poco prima dell’inizio della riunione, con persone che si sono radunate fuori dal luogo. La polizia è intervenuta per gestire la situazione e mantenere l’ordine.

Un evento immobiliare nella sinagoga di Manhattan scatena le proteste a New York. L’incontro, secondo quanto riportano i giornalisti, prevedeva la vendita di immobili situati negli insediamenti illegali israeliani nella Cisgiordania occupata. Durante le manifestazioni, come scrive Al-Jazeera, si sono registrati anche degli scontri tra i manifestanti filo-palestinesi e la polizia di New York. Secondo i video diffusi sui social e i resoconti di giornalisti presenti alle proteste, i manifestanti hanno tentato di aggirare le barriere di sicurezza erette dalla polizia in diverse strade vicino al luogo della manifestazione, dando luogo a tafferugli con gli agenti e i dimostranti filo-israeliani.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Vendesi immobili in Cisgiordania”: proteste e scontri con la polizia per l’evento nella sinagoga di New York Notizie correlate Serbia: Proteste a Belgrado, studenti in piazza per nuove elezioni e tensioni Kosovo. Scontri con la polizia.Serbia, manifestanti si scontrano con la polizia a Belgrado Migliaia di manifestanti antigovernativi, guidati dagli studenti, si sono radunati... Israele, proteste antigovernative a Tel Aviv: scontri tra manifestanti e poliziaCentinaia di persone hanno protestato in Piazza Habima, a Tel Aviv, contro la guerra in Medio Oriente e contro il primo ministro israeliano Benjamin...