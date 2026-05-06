Vaiano 3 milioni per l’ex Dainelli | nasce la città spugna

A Vaiano sono stati stanziati tre milioni di euro per l'area ex Dainelli, dando avvio a un progetto chiamato città spugna. Il modello prevede interventi di riqualificazione ambientale e di gestione delle acque piovane, con l’obiettivo di ridurre il rischio di allagamenti. Alcune zone dell’area subiranno espropri per consentire le bonifiche e i lavori di sistemazione, necessari per realizzare le nuove infrastrutture.

?? Cosa scoprirai Come funzionerà il modello della città spugna nell'area ex Dainelli? Quali aree subiranno espropri per permettere le nuove bonifiche? Perché il progetto punta a demineralizzare il suolo invece di cementificare? Come cambierà la viabilità di viale Rosselli dopo l'intervento??? In Breve Investimento di 2 milioni dalla Regione Toscana e 1 milione dal Comune di Vaiano. Interventi su 3mila metri quadri per sistemare l'alveo del fosso Trescellere. Ripristino dell'a .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vaiano, 3 milioni per l’ex Dainelli: nasce la città spugna Notizie correlate Salento: nasce la spugna di grafene che cattura petrolio e tossine? Cosa scoprirai Come fa il grafene a separare l'olio dall'acqua senza solventi? Chi ha coordinato la ricerca tra l'Università del Salento e il CNR?... Il WWF Foggia lancia l’appello per la transizione verso la città spugnaALLAGAMENTI, ALLUVIONI E TRACIMAZIONI: IL WWF FOGGIA LANCIA L'APPELLO PER LA TRANSIZIONE VERSO LA "CITTÀ SPUGNA", DA IMPERMEABILE A PERMEABILE. Contenuti utili per approfondire Si parla di: Vaiano, via libera al progetto ex Dainelli: rigenerazione urbana post-alluvione da 3 milioni; Alluvione, dal consiglio comunale di Vaiano ok alla riqualificazione dell’area ex Dainelli.