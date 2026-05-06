Oggi il rappresentante di Teheran si trova in Cina per discutere di un cessate il fuoco che rimane in atto, nonostante il fuoco dei pasdaran su due navi americane. Donald Trump ha commentato l’incidente definendolo una semplice scaramuccia, mentre Hegseth ha affermato che moderazione non equivale a debolezza. La situazione tra Iran e Stati Uniti rimane tesa, con segnali di continuità nel confronto tra le parti.

Le difese aeree degli Emirati Arabi Uniti sono tornate al centro della crisi nel Golfo Persico. Nelle ultime ore Abu Dhabi ha confermato di aver intercettato una serie articolata di minacce provenienti dall’Iran, tra missili balistici, droni e altri velivoli senza pilota impiegati in attacchi coordinati. Le esplosioni udite in diverse aree del Paese, ha spiegato il ministero della Difesa emiratino in una comunicazione diffusa su X, sono state provocate dall’attivazione dei sistemi di difesa aerea, entrati in funzione per neutralizzare gli attacchi in arrivo ed evitare conseguenze più gravi sul territorio. A sostegno degli Emirati è intervenuta anche il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha espresso «vicinanza per gli ingiustificabili attacchi».🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Usa: «Cessate il fuoco resta in atto». Oggi il negoziatore di Teheran in Cina

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