A Uri si è tenuta una celebrazione in onore di Maria Lucia, che ha compiuto 100 anni. La festa ha riunito amici e familiari per ricordare un secolo di vita, fede e impegno. La donna è stata protagonista di eventi che hanno coinvolto la comunità locale, lasciando un segno duraturo nel paese. La sua presenza è stata al centro di un momento di condivisione e ricordo collettivo.

? Cosa scoprirai Chi è la donna che ha segnato la storia di Uri?. Come ha trasformato la fede in impegno sociale per il paese?. Quali cambiamenti storici ha testimoniato durante il suo secolo di vita?. Perché la sua figura ha riunito autorità e comunità di Sassari?.? In Breve Maria Lucia Alvau ha compiuto cento anni il 22 aprile scorso a Uri.. Il sindaco Matteo Emanuele Dettori e l'arcivescovo Francesco Soddu hanno partecipato alle celebrazioni.. La centenaria ha fondato la Confraternita della Santa Croce nel corso dell'anno 2000.. Don Francesco Tavera e i padri cappuccini Luca e Danilo hanno assistito alla cerimonia.. Il borgo di Uri ha celebrato il 3 maggio scorso il centesimo compleanno di Maria Lucia Alvau, figura storica della comunità che ha tagliato il traguardo del secolo lo scorso 22 aprile.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Uri, festa per la centenaria Maria Lucia: un secolo di fede e memoria

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