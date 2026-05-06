Urbanistica riqualificazione dei quartieri | call europea da 101 milioni di euro

La Commissione europea ha annunciato un bando da 101 milioni di euro destinato alla riqualificazione dei quartieri nelle città europee. Il finanziamento fa parte del Fondo New European Bauhaus, creato per sostenere progetti che migliorino l’aspetto, l’inclusività e la sostenibilità degli spazi urbani. La selezione mira a individuare soluzioni innovative da applicare nelle aree urbane, con l’obiettivo di promuovere il rinnovamento e il miglioramento delle zone residenziali.

Uno stanziamento da 101 milioni di euro per riqualificare i quartieri europei. E’ il cuore del bando lanciato dalla Commissione europea nell’ambito del Fondo New European Bauhaus (NEB) per promuovere soluzioni innovative che rendano i quartieri europei piu’ belli, inclusivi e sostenibili. Il bando contribuira’ anche ad affrontare la crisi dell’accessibilita’ economica degli alloggi. Per il 2026, con un budget complessivo di circa 101 milioni di euro provenienti da Horizon Europe, il programma di punta dell’UE per la ricerca e l’innovazione, il Fondo NEB finanziera’ progetti selezionati in tre aree: collegamento tra transizione verde, inclusione sociale e democrazia locale; approcci circolari e rigenerativi per l’ambiente costruito; e finanziamenti innovativi e nuovi modelli di business per la trasformazione dei quartieri.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate “PrecisEU”, medicina personalizzata: aperta la open call da 11,57 milioni di euroÈ aperta la Open Call del progetto europeo PrecisEU, iniziativa volta a sostenere progetti innovativi nel campo della medicina personalizzata... Leggi anche: Unisannio, riqualificazione Palazzo De Simone: bando da 2,8 milioni di euro Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Consiglio comunale. Il programma dei lavori; Modica avvia il Piano urbanistico generale; Crema, al via la riqualificazione di Viale Europa: sicurezza e qualità urbana; Modica, nuovo Piano Urbanistico Generale: via libera della Giunta. Riqualificazione dei quartieri, 300mila euro per via GentiliPorto San Giorgio ha ottenuto dalla Regione un altro finanziamento. Dei 34 progetti dalle Amministrazioni comunali marchigiane che sono stati accolti per sostenere progetti di riqualificazione ... ilrestodelcarlino.it Napoli, Largo Maradona: la Giunta comunale approva il progetto, lo spazio ai Quartieri Spagnoli diventa area pubblica attrezzataÈ stato finalmente accetto dalla Giunta comunale di Napoli il progetto proposto dalla Vicesindaca e Assessora all’Urbanistica Laura Lieto, per la realizzazione di un’attrezzatura di quartiere ad uso ... ilmattino.it Urbanistica e rigenerazione urbana, oggi a Trani il confronto tra tecnici e istituzioni - Seminario allo Sporting Club ore 19:30 : focus su criticità normative, strumenti operativi e prospettive future per la gestione del territorio. Leggi l'articolo: https://www.tranivi - facebook.com facebook