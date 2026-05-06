Serena Enardu ha presentato una denuncia nei confronti di Giovanni Conversano, ex compagno noto per la partecipazione a Uomini e Donne. La notizia ha attirato l’attenzione del pubblico e dei media, portando alla ribalta la vicenda tra i due. La denuncia riguarda un motivo specifico che al momento non è stato reso pubblico. La vicenda si svolge in un contesto legale ancora in fase di definizione.

Tornano al centro del gossip Serena Enardu e Giovanni Conversano, ex coppia storica di Uomini e Donne. Questa volta però il motivo non ha nulla a che fare con il sentimento. I due ex del trono classico si ritrovano oggi coinvolti in una questione giudiziaria. Secondo quanto riportato da FanPage.it, l’ex tronista avrebbe deciso di denunciare l’ex compagno ed emerge anche il reale motivo. Uomini e Donne 2026-2027: chi potrebbero essere i nuovi tronisti Una coppia nata a Uomini e Donne. Serena Enardu e Giovanni Conversano si erano conosciuti proprio nello studio di Uomini e Donne, diventando una delle coppie più seguite dal pubblico. La loro relazione, però, si è conclusa da tempo.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Serena Enardu avrebbe denunciato Giovanni Conversano: il motivo

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