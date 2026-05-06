Uomini e Donne registrazione 6 Maggio 2026 | le anticipazioni

Il 6 maggio 2026 si è svolta una nuova registrazione di Uomini e Donne, che ha visto protagonisti sia il trono over sia quello classico. Durante l'episodio sono stati registrati diversi incontri tra i partecipanti e sono emerse nuove dinamiche tra i protagonisti delle due sezioni del programma. La registrazione ha prodotto scene e discussioni che verranno trasmesse nelle prossime puntate.

Uomini e Donne torna con una nuova registrazione datata 6 maggio 2026, ricca di sviluppi tra trono over e classico. In studio si alternano chiusure improvvise, ritorni inattesi e momenti emotivi che coinvolgono diversi protagonisti del programma. Le anticipazioni raccontano una puntata movimentata, con dinamiche che cambiano gli equilibri e nuove decisioni che incidono sui percorsi dei partecipanti. Anni, ex moglie e vera professione di Mario Lenti Diego e Marta si dicono addio. Tra i primi momenti della registrazione di Uomini e Donne c’è la chiusura tra Diego Tavani e Marta Martinelli. È lei a prendere la decisione di interrompere la conoscenza, mettendo fine al rapporto davanti alle telecamere.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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