Uomini e Donne la scelta di Ciro | data di messa in onda

I fan di Uomini e Donne attendono con attenzione l’episodio in cui Ciro Solimeno effettuerà la sua scelta. Il tronista campano è ormai vicino alla fine del suo percorso nel programma condotto da Maria De Filippi. La data di messa in onda della decisione di Ciro è molto richiesta dal pubblico, che desidera conoscere quando sarà trasmesso l’ultimo appuntamento. La produzione non ha ancora annunciato ufficialmente la data esatta.

L’attesa dei fan di Uomini e Donne è tutta concentrata su Ciro Solimeno. Il tronista campano è ormai arrivato alle battute finali del suo percorso nel dating show di Maria De Filippi e il pubblico vuole sapere una sola cosa: quando andrà in onda la scelta. Dopo settimane di dubbi, tensioni e continui colpi di scena con Elisa Leonardi e Martina Calabrò, il trono di Ciro sembra ormai vicino alla conclusione. E nelle ultime ore sono emerse nuove indiscrezioni sulla possibile data della puntata più attesa. Secondo le anticipazioni emerse dopo le ultime registrazioni di Uomini e Donne, la scelta di Ciro Solimeno dovrebbe essere trasmessa nell’ultima settimana di maggio 2026, salvo variazioni improvvise nel palinsesto Mediaset.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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