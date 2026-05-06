Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 6 maggio 2026 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV

Oggi, 6 maggio 2026, su Canale 5 va in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. La diretta comprende le segmenti del Trono Over e del Trono Classico, con aggiornamenti e anticipazioni sulla giornata. La trasmissione viene trasmessa in streaming e presenta le vicende dei protagonisti, con momenti di confronto tra i partecipanti. Sono previsti interventi e discussioni tra i corteggiatori e le corteggiatrici.

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di mercoledì 6 maggio 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata Ciro a muso duro con la corteggiatrice Elisa. Cosa succederà nella puntata di oggi? Si riparte dal trono Over con il confronto tra Nicola e Giada. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset. Uomini e donne oggi, la puntata di mercoledì 6 maggio 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv. +++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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